قافلة طبية للكشف مجاني لأهالي حي البساتين

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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انطلقت اليوم فعاليات القافلة الطبية للكشف المجانى بحى البساتين، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



وأشار اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، أن القافلة التى تستمر يومين وتستهدف الأسر الأكثر إحتياجأ تضم جميع التخصصات الطبية كالاطفال والباطنة والنساء والانف والاذن والحنجرة والعظام والمسالك البولية والاسنان والرمد وجراحة المخ والأعصاب تحت اشراف نخبة من الاساتذة والاطباء المتخصصين، كما تضم القافلة صيدلية متخصصة لصرف كافة الأدوية المطلوبة للمرضى بالمجان.


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