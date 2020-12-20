موسيماني يحدد مواصفات مهاجم الأهلي القادم

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:58 م
بادجي
بادجي
الفجر الرياضي
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حدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواصفات الصفقة الأجنبية التي يرغب في التعاقد معها وضمها لصفوف النادي الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأبلغ المدرب الجنوب إفريقي مسؤولي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي رغبته في التعاقد مع مهاجم قوي يستطيع اللعب في الجناحين.

كما أخطر موسيماني مسؤولي الأهلي بأنه حال عدم النجاح في توافر هذه الشروط في المهاجم فإنه يطلب التعاقد مع لاعب "جناح" يجيد اللعب في مركز صناع الألعاب.

ويبحث النادي الأهلي عن التعاقد مع مهاجم إفريقي قوي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعويض السنغالي أليو بادجي والذي لم يتم قيده في قائمة الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

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