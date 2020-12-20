موعد مباراة الزمالك ضد غزالة التشادي في دوري أبطال إفريقيا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:56 م
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
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يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية ضد نظيره غزالة التشادي يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه فريق الزمالك، فريق غزالة التشادي يوم الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، في مباراة ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ولم يتحدد بشكل نهائي موعد المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وكان مقرراً إقامة مباراة الزمالك ضد غزالة التشادي في تمام الثامنة مساءاً يوم الأربعاء المقبل، على استاد الكلية الحربية، إلى أن الملعب الأخير رفض استضافة المباراة المنتظرة بين الفريقين ليتسبب في أزمة كبيرة لمسئولي القلعة البيضاء قبل المباراة.

واقترب مسئولو الزمالك من الاتفاق على استضافة استاد "بتروسبورت" لمباراة الفريق الأبيض ضد نظيره غزالة التشادي يوم الأربعاء المقبل، ولكن هناك تجاه لتغيير موعد المباراة لتقام في تمام الثانية ظهرًا بدلاً من إقامتها مساء نفس اليوم.

ويأتي تجاه إقامة مباراة الزمالك وغزالة التشادي ظهر يوم الأربعاء المقبل على استاد "بتروسبورت"، نظرًا لارتباط الملعب بإقامة مباراة أخرى بين الترجي التونسي والأهلي الليبي في تمام السادسة مساء نفس اليوم.

ومن المنتظر أن يتم حسم موعد وملعب مباراة الزمالك وغزالة التشادي بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

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غزالة ستاد الكلية الحربية رياضة دوري ابطال افريقيا الزمالك

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