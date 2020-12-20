وكيل تعليم الفيوم يتابع الإمتحان التدريبي للصف الأول الثانوى في مادتي الكيمياء والتاريخ

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements

وكيل الوزارة يتابع مدرسة محمد موسى الجلاب للتعليم الأساسي.

تابع الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الأحد 20 ديسمبر ٢٠٢٠ م، الإمتحان التدريبي الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوى العام بإدارة سنورس التعليمية وسط إجراءات إحترازية ووقائية.

حيث تفقد وكيل الوزارة مدرسة دكتور لطفي سليمان الثانوية للبنات بسنورس، وذلك للإطمئنان على انتظام وانضباط لجان الامتحان التدريبي الإلكتروني بالمدرسة.

وقد اطمأن على تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان وتواجد مسئولي التطوير التكنولوجي بالمدارس، لحل أي مشكلة تكنولوجية قد تواجه أي طالب أثناء أداء الامتحان التجريبي.

وقد أكد وكيل الوزارة على أهمية أداء الطلاب الامتحان في هذا الوقت وقبل امتحانات الفصل الدراسي الأول كفرصة للطلاب للتعامل مع مفردات الأسئلة التي تقيس مهارات التفكير العليا.

كما أشار وكيل الوزارة إلى أن الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي العام، يعد فرصة جيدة للتعامل مع أجهزة التابلت في أداء الإمتحان باعتبار أنها السنة الأولى بالنسبة لهم في التعامل مع الأجهزة.

كما تابع وكيل الوزارة مدرسة الشهيد محمد موسى الجلاب للتعليم الأساسي بسنورس، وذلك لمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس.

تفقد وكيل الوزارة المدرسة والفصول الدراسية، وحث الطلاب على ضرورة متابعة القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية، كما حضر حصة لغة عربية بالصف الأول الابتدائي، وتفقد قاعات رياض الأطفال وحجرات النشاط بالمدرسة.
وكيل تعليم الفيوم يتابع الإمتحان التدريبي للصف الأول الثانوى في مادتي الكيمياء والتاريخ
وكيل تعليم الفيوم يتابع الإمتحان التدريبي للصف الأول الثانوى في مادتي الكيمياء والتاريخ
وكيل تعليم الفيوم يتابع الإمتحان التدريبي للصف الأول الثانوى في مادتي الكيمياء والتاريخ
وكيل تعليم الفيوم يتابع الإمتحان التدريبي للصف الأول الثانوى في مادتي الكيمياء والتاريخ
وكيل تعليم الفيوم يتابع الإمتحان التدريبي للصف الأول الثانوى في مادتي الكيمياء والتاريخ
وكيل تعليم الفيوم يتابع الإمتحان التدريبي للصف الأول الثانوى في مادتي الكيمياء والتاريخ
وكيل تعليم الفيوم يتابع الإمتحان التدريبي للصف الأول الثانوى في مادتي الكيمياء والتاريخ
وكيل تعليم الفيوم يتابع الإمتحان التدريبي للصف الأول الثانوى في مادتي الكيمياء والتاريخ
وكيل تعليم الفيوم يتابع الإمتحان التدريبي للصف الأول الثانوى في مادتي الكيمياء والتاريخ
وكيل تعليم الفيوم يتابع الإمتحان التدريبي للصف الأول الثانوى في مادتي الكيمياء والتاريخ
وكيل تعليم الفيوم يتابع الإمتحان التدريبي للصف الأول الثانوى في مادتي الكيمياء والتاريخ
وكيل تعليم الفيوم يتابع الإمتحان التدريبي للصف الأول الثانوى في مادتي الكيمياء والتاريخ
وكيل تعليم الفيوم يتابع الإمتحان التدريبي للصف الأول الثانوى في مادتي الكيمياء والتاريخ
وكيل تعليم الفيوم يتابع الإمتحان التدريبي للصف الأول الثانوى في مادتي الكيمياء والتاريخ

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزاره التربيه امتحان تجريبى

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم العين الإماراتي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري والقناة الناقلة

منذ ساعة و 13 دقيقة

باتشيكو يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أرتيتا يطلب ضم نجم ريال مدريد

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة جديدة من الأهلي في ملف التعاقد مع المهاجم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا.. الجهاز الفني يضم 3 لاعبين لرحلة النيجر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موسيماني يحدد مواصفات مهاجم الأهلي القادم

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم دمياط لطلاب المدارس: لا مكان للدروس الخصوصية

وكيل تعليم دمياط يتفقد عددًا من لجان امتحانات الصف الأول الثانوي

وكيل تعليم الفيوم يحيل مسئول المركز الاستكشافي بغرب الفيوم للتحقيق

"التعليم" تصدر خطابا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم امتحان الصف الأول الثانوي

قبل الامتحان التجريبي الثاني على التابلت.. ١٦ تنبيه من التعليم لطلاب الصف الأول الثانوي (صورة)

30 طالب أدوا امتحان اللغة العربية بالتابلت في الوادي الجديد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

02:27 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

03:31 م

أرتيتا يطلب ضم نجم ريال مدريد

04:00 م

موسيماني يحدد مواصفات مهاجم الأهلي القادم

03:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز