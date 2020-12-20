وكيل تعليم الفيوم يتابع الإمتحان التدريبي للصف الأول الثانوى في مادتي الكيمياء والتاريخ

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وكيل الوزارة يتابع مدرسة محمد موسى الجلاب للتعليم الأساسي.



تابع الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الأحد 20 ديسمبر ٢٠٢٠ م، الإمتحان التدريبي الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوى العام بإدارة سنورس التعليمية وسط إجراءات إحترازية ووقائية.



حيث تفقد وكيل الوزارة مدرسة دكتور لطفي سليمان الثانوية للبنات بسنورس، وذلك للإطمئنان على انتظام وانضباط لجان الامتحان التدريبي الإلكتروني بالمدرسة.



وقد اطمأن على تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان وتواجد مسئولي التطوير التكنولوجي بالمدارس، لحل أي مشكلة تكنولوجية قد تواجه أي طالب أثناء أداء الامتحان التجريبي.



وقد أكد وكيل الوزارة على أهمية أداء الطلاب الامتحان في هذا الوقت وقبل امتحانات الفصل الدراسي الأول كفرصة للطلاب للتعامل مع مفردات الأسئلة التي تقيس مهارات التفكير العليا.



كما أشار وكيل الوزارة إلى أن الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي العام، يعد فرصة جيدة للتعامل مع أجهزة التابلت في أداء الإمتحان باعتبار أنها السنة الأولى بالنسبة لهم في التعامل مع الأجهزة.



كما تابع وكيل الوزارة مدرسة الشهيد محمد موسى الجلاب للتعليم الأساسي بسنورس، وذلك لمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس.



تفقد وكيل الوزارة المدرسة والفصول الدراسية، وحث الطلاب على ضرورة متابعة القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية، كما حضر حصة لغة عربية بالصف الأول الابتدائي، وتفقد قاعات رياض الأطفال وحجرات النشاط بالمدرسة.

