الإصابة تبعد شيكابالا عن تدريبات الزمالك الجماعية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:40 م
شيكابالا
شيكابالا
محمد زكي
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خاض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباتهم الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة الغزالة التشادي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران تركيز باتشيكو على زيادة التدريبات البدنية من أجل رفع الحمل البدني للاعبين لزيادة معدلات لياقتهم.

وأشرف كوستا المدرب العام وباتشيكو على المران  بشكل مستمر لمتابعة حالة اللاعبين.

كما يؤدي محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا في الجيمانزيوم بسبب كدمة خفيفة في وجه القدم.

وقرر باتشيكو خضوع شيكابالا لتدريبات منفردة في الجيمانزيوم من أجل الحفاظ على لياقته على أن يخضع للتدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته.

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