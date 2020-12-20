عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضربة موجعة جديدة خلال الساعات القليلة الماضية مفادها غياب نجم القلعة الحمراء عن الملاعب لفترة طويلة بداعي الإصابة.


وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق بحاجة لجراحة في الكتف وذلك بعد تكرار الخلع وعلى إثر ذلك سيغيب لمدة شهرين.


وسيخضع ناصر ماهر لعملية جراحية، غدًا الإثنين، بمعرفة الدكتور باسم فليجة، بهدف تثبيت الكتف الذي أُصيب فيه اللاعب خلال مباراة المقاصة بالجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

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