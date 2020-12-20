وزير الطيران المدنى يلتقي وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى الدكتور طارق الرفاعى رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والمستشار الوليد عبد الحميد المستشار القانوني لمنظومة الشكاوي الموحدة لمجلس الوزراء والوفد المرافق لهما بمقر وزارة الطيران وذلك بحضور باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والاعلام والدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني ولفيف من قيادات الوزارة.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدنى للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والتفاعل السريع معهم، وتنفيذًا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 314 2017 والخاص بإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين بجميع وزارات وهيئات الدولة المصرية.

كما قام وزير الطيران ووفد منظومة الشكاوى الحكومية بتفقد مركز خدمة العملاء والإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الطيران للإطلاع على ما تم تطبيقه وتطويره على أرض الواقع، حيث تم عرض نماذج من الشكاوي المقدمة من بعض العملاء وتابع خلالها كيفية التعامل مع الشكوى والرجوع إلى الجهات المختصة والقنوات القانونية في الاستجابة لها والرد عليها.

هذا وقد تم تفعيل خدمة الرد على الشكاوى باللغة الإنجليزية سواء على الخط الساخن او من خلال الموقع الإلكتروني للمنظومة لتتماشى مع جميع متطلبات العملاء.

وخلال الجولة أشار الطيار محمد منار إلى الدور التفاعلى الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والتى تعد وجهة عصرية للحكومة بما يحقق أعلى معدلات التنسيق والتواصل بين المواطنين والدولة عن طريق تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الحديثة لمواكبه العصر الرقمى الجديد، وكذا لمواكبة منظومة التحول الرقمي الجديدة التى تطبقها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية وبما يساهم في الإرتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعملاء.

و من جانبه أشاد الدكتور طارق الرفاعى بما لمسه من تطبيق دقيق وتفعيل شامل لكافة المعايير والمتطلبات الأساسية التى تتطلبها منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بوزارة الطيران معربًا عن سعادته بالجهود المبذولة من قبل وزارة الطيران أحد أهم الكيانات الحيوية بالدولة والتي تعد من الوزارات الرائدة في الرد على الشكاوي حيث اثبتت المنظومة نجاحها بالوزارة بنسبة ٩٠% منذ بداية تفعيلها في سبتمبر الماضي وذلك لحرصها على تطبيق وتفعيل معايير جودة الخدمة المقدمة على الشكل الأمثل، مشيدًا بالكفاءة والخبرة العالية للكوادر البشرية المؤهلة بالوزارة على العمل بتلك المنظومة الحديثة.

ثم توجه الوزير ووفد منظومة الشكاوى إلى جولة تفقدية لمبنى الركاب رقم (٣) بمطار القاهرة الدولى حيث تفقدوا كاونترات خدمة العملاء ومكاتب الشكاوى بصالات السفر والوصول من أجل الرد على الإستفسارات وكذلك تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للركاب والمسافرين والتعامل الفورى مع المشاكل والصعوبات التى قد تواجه الراكب منذ دخوله المطار وحتى نهاية رحلته.
الجدير بالذكر، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، يتم عملها من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.
وزير الطيران المدنى يلتقي وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء
وزير الطيران المدنى يلتقي وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء
وزير الطيران المدنى يلتقي وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء
وزير الطيران المدنى يلتقي وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء
وزير الطيران المدنى يلتقي وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء
وزير الطيران المدنى يلتقي وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء
وزير الطيران المدنى يلتقي وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء
وزير الطيران المدنى يلتقي وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء
وزير الطيران المدنى يلتقي وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء
وزير الطيران المدنى يلتقي وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء

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