مقتل 5 عسكريين وخطف 35 مدنيا بهجومين في نيجيريا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:40 م
قوات الأمن
قوات الأمن
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بمقتل 5 عسكريين وخطف 35 مدنيًا، بهجومين في نيجيريا.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في نيجيريا، أنه لا يزال 333 طالباً في عداد المفقودين بعد أن هاجم مسلحون مدرسة في شمال غرب البلاد.

 

وبحسب وسائل إعلام محلية، وقع الهجوم على مدرسة ثانوية حكومية للبنين في مدينة كانكارا بولاية كاتسينا.

 

ووفقًا للبيانات المتاحة قال حاكم كاتسينا، أمينو بيلو ماساري: "لا نزال نبحث عن 333 طالباً في الغابة أو من خلال آبائهم لتحديد العدد الحقيقي للمخطوفين".

 

وأوضحت السلطات النيجيرية، أنه لا يزال مصير الأطفال مجهولاً، وتخشى السلطات تعرض بعضهم للاختطاف، لكن قد يكون آخرون لجأوا إلى الاختباء في الغابات أو في منازلهم أو عادوا إلى البلدات المجاورة بعد الفرار من الهجوم.

 

وكشف مساري، أن المدرسة كان فيها 839 طالباً وقت الهجوم.

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هجومين نيجيريا مقتل 5 عسكريين خطف 35 مدني

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