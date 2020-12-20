تشكيل إنتر ميلان لمواجهة سييزيا في الدوري الايطالي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن انطونيو كونتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي تشكيلة فريقه التي تستعد لمواجهة سييزيا بعد أقل من ساعة على ملعب جيوزيبي مياتزا لحساب مباريات الجولة الثالثة عشر من الكالتشيو.


وقبل اللقاء يحتل الإنتر المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الايطالي برصيد سبعة وعشرين نقطة فيما يقبع فريق نادي سييزيا في المركز السادس عشر برصيد إحدى عشر نقطة.


وجاءت تشكيلة نادي انتر ميلان على النحو التالي :-

حراسة المرمى : سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع : ميلان سكرينيار ، ستيفان دي فري ، أليساندرو باستوني ، أشرف حكيمي.

خط الوسط : نيكولو باريلا ، مارسيلو بروزوفيتش ، روبيرتو فاليارديني ، أشلي يونج.

خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز ، روميلو لوكاكو.

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