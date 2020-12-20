موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري والقناة الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة وخاصة جماهير الكرة المصرية المواجهة النارية المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها خلال الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.





وستقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري.





وستذاع مباراة الديربي بين الأهلي والزمالك يوم الاثنين 28 / 12 / 2020 عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الرسمي لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، كما يمكن متابعة المباراة عبر البث الأرضي للتليفزيون المصري وكذلك روابط البث المباشر على شبكة الانترنت بجودة فائقة وبشكل مجاني.





وفاز الأهلي في أول مباراتين بالدوري الممتاز هذا الموسم على مصر المقاصة 3 / 1، وغزل المحلة 3 / 0، بينما فاز الزمالك على المقاولون العرب 2/1 في الجولة الأولى، وتعادل 1/1 مع بيراميدز في الجولة الثانية من البطولة المحلية.





ويستعد فريقي الأهلي والزمالك حاليًا لبداية مشوارهما في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي المارد الأحمر مع نظيره سونيديب بطل النيجر، بينما يلتقي الزمالك مع غزالة التشادي يوم 23 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.



