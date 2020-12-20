بعثة الأهلي تطير إلى النيجر

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة منذ قليل، في طريقها إلى نيامي عاصمة النيجر؛ استعدادا لمواجهة فريق سونيديب، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويواجه الأهلي فريق سونيديب بطل النيجر، يوم الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن تقام المباراة في العاصمة نيامي.





وكان الجهاز الفني قد أعلن قائمة اللاعبين والتي جاءت كالتالي:





محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد شكري وسعد سمير.



