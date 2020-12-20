سعفان يفتتح ملتقى توظيف يوفر 2289 فرصة عمل برواتب مجزية ببورسعيد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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افتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان ، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، والدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة الإقليم ، اليوم الأحد، بالمركز الثقافي للمحافظة ملتقي التوظيف الأول الذي تنظمه الجامعة ومديرية القوي العاملة ببورسعيد، ويوفر 2289 فرصة عمل للذكور والإناث في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة لخريجي الجامعة في 37 شركة ومؤسسات كبرى، برواتب مجزية وفق المهن والتخصصات والخبرات المطلوبة تضمن "حياة كريمة لائقة" للشباب ، وذلك بحضور السيد السنجابي مدير المديرية .

وأكد الوزير ، أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تعطى للشباب كل التمكين، الأمر الذي جعل وزارة القوى العاملة توجه كامل نظرها، وكل اهتمامها لمصلحة الشباب بتوفير فرص عمل من خلال هذه الملتقيات الفاعلة لخلق نوع من أنواع التوافق بين احتياجات سوق العمل والشباب الباحث عن فرصة عمل ، كي يتواجد فى أماكن العمل، ويسهم فى عملية البناء، مشدداً على أن الدول لا تبنى إلا بسواعد أبنائها.



ودعا الوزير شباب الخريجين للدخول في العمل بالقطاع الخاص على الفرص المتوفرة واختيار المناسب منها، مؤكدا أن الخطوة الأولى هي المهمة الأصعب حتى يكتسبوا خبرات، فضلا عن زيادة فرص التواصل مع العديد من المنشآت حتى يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم، مشيرا إلي أنه عندما ينضج الشباب داخل المجتمع يمكن أن نساعده في تمويل مشروع صغير.

وقال "سعفان": إن الملتقي يأتي في إطار توفير فرص عمل لائقة للشباب والعمل على الحد من البطالة عن طريق تنظيم فعاليات ملتقيات للتوظيف بالمحافظات المختلفة والتي تهدف الى مساعدة الشباب الجاد والطموح الباحث عن فرص عمل حقيقية من ناحية، وتلبية لاحتياجات الشركات والمصانع من العماله للوظائف الشاغرة لديها من ناحية أخرى ، مؤكدا أن الملتقيات السابقة التي تم تنظيمها بالمحافظات حققت نجاحات في الإقبال عليها من جانب الشباب.

وشدد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد إجتماعي ووسائل الوقاية الشخصية ، داخل الملتقى ، مؤكدا تطبيق ذلك الأسلوب في الحياة اليومية نظراً لما تمر به مصر والعالم أجمع في مواجهة الموجة الثانية من إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، داعياً الله بزوال تلك الجائحة في القريب العاجل .

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