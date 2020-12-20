طريقة تحضير كريب الكراميل

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:18 م
كريب الكراميل
كريب الكراميل
Advertisements
ترغبين في تحضير كريب الكراميل في المنزل، نقدم لك خطوات بسيطة لتحضيره لأفراد أسرتك بكل سهولة، ومن هنا إليك طريقة تحضير كريب الكراميل 

المقادير
- البيض : 3 حبات
- حليب : كوب
- الزبدة : ملعقة كبيرة
- طحين : ثلاث أرباع الكوب
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- سكر : 500 غراماً (مطحون / للكراميل)
- الماء : 150 ميلليلتراً (للكراميل)

طريقة تحضير كريب الكراميل
اخلطي البيض والحليب والزبدة والطحين والفانيلا في وعاء جيداً حتى تتكون عجينة ناعمة وسائلة.
سخني مقلاة مانعة للالتصاق على حرارة متوسطة وادهنيها بالقليل من الزيت.
أضيفي كوب من الخليط مع إمالة المقلاة ليغطي قاعها تماماً واتركيه لمدة 50 ثانية حتى يصبح الكريب ذهبياً ثم اقلبيه حتى يتحمر الوجه.
اخلطي السكر والماء في قدر على نار متوسطة الحرارة حتى ذوبان السكر في الماء وقلبي حتى يصبح المزيج ناعماً وكثيفاً.
ارفعي الصوص عن النار ووزعيه فوق الكريب وقدميه ساخنا وبالهنا والشفا.

أخبار تهمك

خطوة جديدة من الأهلي في ملف التعاقد مع المهاجم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا.. الجهاز الفني يضم 3 لاعبين لرحلة النيجر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

باتشيكو يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم العين الإماراتي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري والقناة الناقلة

منذ نصف ساعة

الأهلي يكشف عن موعد عودة وليد سليمان

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

02:27 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم العين الإماراتي

02:31 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

08:29 م

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز