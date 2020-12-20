ترغبين في تحضير كريب الكراميل في المنزل، نقدم لك خطوات بسيطة لتحضيره لأفراد أسرتك بكل سهولة، ومن هنا إليك طريقة تحضير كريب الكراميل





المقادير

- البيض : 3 حبات

- حليب : كوب

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- طحين : ثلاث أرباع الكوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر : 500 غراماً (مطحون / للكراميل)

- الماء : 150 ميلليلتراً (للكراميل)





طريقة تحضير كريب الكراميل

اخلطي البيض والحليب والزبدة والطحين والفانيلا في وعاء جيداً حتى تتكون عجينة ناعمة وسائلة.

سخني مقلاة مانعة للالتصاق على حرارة متوسطة وادهنيها بالقليل من الزيت.

أضيفي كوب من الخليط مع إمالة المقلاة ليغطي قاعها تماماً واتركيه لمدة 50 ثانية حتى يصبح الكريب ذهبياً ثم اقلبيه حتى يتحمر الوجه.

اخلطي السكر والماء في قدر على نار متوسطة الحرارة حتى ذوبان السكر في الماء وقلبي حتى يصبح المزيج ناعماً وكثيفاً.

ارفعي الصوص عن النار ووزعيه فوق الكريب وقدميه ساخنا وبالهنا والشفا.