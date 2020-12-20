برجر الدجاج بالبقسماط في خطوات بسيطة

هناك مجموعة من الخطوات التي تتبعينها لتحضر برجر الدجاج بالبقسماط في المنزل مثل المطاعم كل ما عليك فعله اتباع المقادير التالية جيدا.





مقادير برجر الدجاج بالبقسماط

- صدر الدجاج : نصف كيلو (مقطعة إلى مكعبات متوسطة)

- ملح : حسب الرغبة

- الفلفل الأبيض : حسب الرغبة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الماسترد : 2 ملعقة صغيرة

- دقيق : نصف كوب

- بقسماط : نصف كوب

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- زيت الذرة : ربع كوب

- خبز البرغر : 4 قطع

- خس : نصف حبة (مقطع إلى شرائح رفيعة)

- البصل : 1 حبة (مقطع إلى شرائح دائرية)

- طماطم : 1 حبة (مقطعة إلى شرائح دائرية)





طريقة تحضير برجر الدجاج بالبقسماط

وضع الدجاج والبهارات والثوم بالإضافة إلى الماستردة في الخلاط للحصول على عجينةٍ ناعمة

تشكيل العجينة أربعة أقراصٍ مع الحرص على أن تتناسب مع حجم خبز البرجر.

- تغطس أقراص الدجاج في الدقيق ثم في البيض وفي النهاية في البقسماط والتأكد من تغليفها بشكلٍ كامل من كافة الجهات.

- نقوم بتسخين الزيت في مقلاةٍ على النار وقلي البرجر حتى يحمر وينضج

- فتح خبز البرجر من المنتصف ووضع شريحة الدجاج مع الخضروات فيها وبالهنا والشفا.