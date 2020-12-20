أهلا بالشتاء.. 3 تحذيرات من الأرصاد الجوية للمواطنين

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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مغ اقتراب قدوم فصل الشتاء، وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدد من التحذيرات للمواطنين بالتزامن مع الانقلاب الشتوي، وما ينتج عنه من اضطرابات جوية ومناخية خلال الفترة المقبلة.

يبدأ الانقلاب الشتوي غدا الإثنين وهو يعتبر البداية الرسمية لفصل الشتاء الذي يبدأ في 21 ديسمبر من كل عام ويستمر حتى 21 مارس ليبدأ فصل الربيع.

الشبورة المائية
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من من وجود شبورة كثيفة على الطرق والتى تصل لحد إعاقة الرؤية فى بعض الأحيان خلال الأيام المقبلة، لذا يجب القيادة بهدوء على الطرق وترك مسافة أمان بين السيارة والأخرى، كما يجب الاطمئنان على مساحات السيارات قبل القيادة على الطرق، وذلك لاستخدامها ومسح مياة الأمطار المتوقع سقوطها خلال قيادة السيارة.

ضباب على تلك المناطق
كما حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي وصلت إلى حد الضباب على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية.

وأضاف الخبراء أن الرؤية في الصباح الباكر على بعض المناطق من القاهرة تصل إلى ٢٠٠ متر، وتستمر هذه الحالة حتى نهاية الأسبوع.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق، كما يتم تحديث التنبؤات يوميًا.

أمطار الأربعاء المقبل
ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة عادت لمعدلاتها الطبيعية رغم بدء فصل الشتاء جغرافيًا ورسميًا غدا، مؤكدة أن الاستقرار في الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل، ولا توجد فرص للأمطار، ولكن بداية من الأربعاء تعود فرص سقوط الأمطار، لذا يجي توخي الحذر من المواطنين.

وحسب المختصين في مجال الأرصاد الجوية، يحدث الانقلاب الشتوي بسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، فهي اثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية ولكنها مائلة بمقدار 23.5 درجة لذلك فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في إستقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس هي السبب في حدوث الفصول الأربعة.

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