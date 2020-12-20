طريقة مذهلة للتخلص من البثور السوداء نهائيا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:09 م
البثور السوداء
البثور السوداء
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تعتبر البثور السوداء من العلامات التي لا ترغبها المرأة وتمثل لها إزعاجا كبيرا في حياتها، وترغب في التخلص منها للحصول على بشرة نضرة خالية من العيوب والمشاكل، ومن هنا اتبعي هذه الطريقة للحصول على بشرة خالية من الرؤوس السوداء.

طريقة إزالة الرؤوس السوداء 
- تنظيف البشرة بالصابون المخصص للوجه والماء البارد.
- استخدام قفازات التقشير لإزالة أي طبقة دهنية من منطقة الأنف حيث تتواجد الرؤوس السوداء.
- إزالة الرؤوس السوداء بالحلاوة التي تستخدم لإزالة الشعر وبنفس الطريقة، أي مرّري قطعة الحلاوة تمامًا كما تمررينها عندما تستخدمينها لإزالة الشعر ممن جسمكٍ.
- استخدام ماء الورد أو الثلج كمادة قابضة لإغلاق المسام.
- كرّري الطريقة مرّة كل أسبوع، وستحصلين على أفضل النتائج.

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