تشكيل ميلان الرسمي أمام ساسولو في الدوري الإيطالي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:12 م
ميلان
ميلان
أحمد عصام
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كشف ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل مباراته أمام منافسه ساسولو، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: كالابريا - كالولو - رومانيولي - ثيو هيرنانديز. 

خط الوسط: تونالي - كيسي - هاكان.

خط الهجوم: رفائيل لياو - ابراهيم دياز - ساليماركس.

ويحتل ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس وإنتر.

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