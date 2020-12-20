امن الدقهلية يكشف ادعاء طالب اختطافه وطلب فدية 50 ألف جنيه من والده بميت غمر

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حرر شخص محضرا بغياب نجله عقب توجه لحضور درس فيزياء، ببندر ميت غمر بمحافظه الدقهلية، وقيام أحد الاشخاص بالاتصال به ومساومته على اطلاق صراح نجله مقابل مبلغ مالي.



تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية،إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث،يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر بتحرير "جمال. ال. ال" ٥١ سنه مقاول ومقيم بقريه سنتماي بغياب نجله محمد جمال طالب وقيام احد الأشخاص بالاتصال به وطلب ٥٠ الف جنيه مقابل اطلاق صراحه.



وعلى الفور تشكل فريق بحث برئاسة المقدم عبدالحميد الشورى، وبسؤال والده أقرر بأنه تحدث مع نجله خلال مكالمة هاتفية أخبره من خلالها،أنه خلال سيره بمنطقه العرشه بندر ميت غمر أقفه شخصان مجهولان واصطحبوه تحت تهديد ألة حاده "مطواة" الي مكان غير معلوم، كما اضاف بعد وجود خلافات بينه وبين نجله او اخرين.



وبالفحص والسؤال اكد "زكريا. م. ي"٣٥ سنه مدرس فيزياء عدم حضور نجله للدرس منذ فترة سابقة لتعنيفه لسوء سلوكه وحضوره اكثر مره برفقه فتيات يدعى صداقتهم لهن.



وعثرت القوات الأمنية على المتغيب في احد الطرق الزراعية وملابسه ممزقه وبها إصابات عباره عن سحجات بالصدر وجروح قطعيه بالذراع الأيسر وكدمه بالرأس وبسؤاله أقر انه اثناء سيره بمنطقه العرشه استوقفه شخصان تعدي أحدهم عليه بالضرب بسلاح ابيض والآخر بقطعه حجريه علي راسه محدثين به إصابات وقام بدفعه داخل توك توك واخفاء وجهه بجاكيت واصطحابه الي احدي الشقق السكنيه غير معلوم مكانها وقاموا بالاتصال بوالده وبعد علمهم بابلاغ والده بالواقعه قام بتركه في مكان العثور عليه وسرقه هاتفه المحمول.



وتوصلت التحريات الي عدم صحة اقواله، وقيامه بافتعال الواقعه بالاشتراك مع اصدقائه "مصطفى م.ا. ع" ٢٠ سنه نقاش ومقيم بقريه شبرا صوره التابعة لمركز ديرب نجم الشرقية، و"محمد ع. م. ن"٢٠ سنه نقاش و"رامي. ا. ل" ١٩ سنه بائع احذيه ومقيمان بقريه سنتماي مركز ميت غمر وذلك لابتزاز والده والحصول منه ع مبلغ ٥٠ الف جنيه ليتقاسموه.



حيث قامو بالتوجه الي قريه الأول والجلوس على احد المقاهي وقام الأول بالاتصال بوالد صديقهم بالموبايل الخاص بنجله وطلب المبلغ المشار اليه مقابل اصلاق صراحه وعقب علمهم بقيام بالابلاغ عن الواقعة قام الثاني والثالث باحداث إصابات وتمزيق ملابسه وترك هاتف المحمول بصحبة الشخص الأول والتوجه الي منطقه العثور عليه بعد اتفاقهم على ذلك لايهام والده بصحة واقعة اختطافه وسرقه هاتفه



وتمكنت القوات الامنيه من ضبط المتهمين والهاتف المحمول والمطواه المستخدمه وبالمواجهة إعترفو بجميع ما سبق.

و حرر المحضر رقم ٤٠٤٥ لسنة ٢٠٢٠ إدارى ميت غمر، وجاري العرض على النيابه العامه