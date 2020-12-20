مصرع شخص انهارت به غرفة نومه بالدقهلية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
لقى شخص مصرعه بعد سقوط حجرة النوم الخاصه به أثناء نومه بمنزله بمنطقه دقادوسمركز ميت غمر.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهليةإخطارا بورود بلاغ لضباط قسم شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة باكتشاف الأهالى وفاة أحد الأشخاص نتيجة إنهيار جزء من منزله عليه والكائن بمنطقة " دقادوس " بندر ميت غمر.
بانتقال ضباط المباحث تم عمل كردون أمنى حول العقار وبالفحص تبين أن العقار مكون من طابق واحد بمساحة "٧٠ متر " تقرييا، ملك المدعو مصطفى كمال محمد صقر 51 سنة لا يعمل، وتبين سقوط جزء من سفف حجرة النوم بمساحة "٢ متر « ١.٥ متر " على مالك المنزل حال نومه على سريره ووفاته.
بسوال المبلغ ابراهيم جودة 50 سنة قوات مسلحة بالمعاش، ومقيم بذات العنوان، قرر بذات المضمون
وأن المتوفى كان بقيم بمفرده ويعانى من مرض نفسى، وأنه لم يشاهده منذ يومين وحال قيام الأهالى بالدلوف لمسكنه للاطمئنان عليه فوجئوا بوفاته نتيجة سقوط جزء من سقف حجرة نومه عليه، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.
جارى إستدعاء أحد أهليته لسؤاله، وبسؤال المدعو عاطف عبدالفتاح عبدالفتاح مهندس فنى بمجلس ومدينة ميت غمر، ومقيم قرية هلا دائرة مركز ميت غمر، أفاد بقدم وتهالك العقار وان الانهيار الجزئى كان نتيجة تراكم الأمطار وسوء الأحوال الجوية، وجارى تشكيل لجنة من المجلس لعمل اللازم.
تحرر عن ذلك المحضر رقم ٠٦٨ ٠١٤ ٢٠٢ إدارى قسم ميت غمر، وأخطرت النيابة العامة والتي انتقلت وناظرت الجثة وقررت نقله إلى مستشفى ميث غمر العام" تم النقل.

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم العين الإماراتي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يكشف عن موعد عودة وليد سليمان

منذ أقل من ساعة

خطوة جديدة من الأهلي في ملف التعاقد مع المهاجم الجديد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري والقناة الناقلة

منذ أقل من نصف ساعة

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

بعد إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا.. الجهاز الفني يضم 3 لاعبين لرحلة النيجر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ حوالي 7 ساعات

صلاح في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ أقل من ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

باتشيكو يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

02:27 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم العين الإماراتي

02:31 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

08:29 م

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز