مصرع شخص انهارت به غرفة نومه بالدقهلية

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لقى شخص مصرعه بعد سقوط حجرة النوم الخاصه به أثناء نومه بمنزله بمنطقه دقادوسمركز ميت غمر.



تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهليةإخطارا بورود بلاغ لضباط قسم شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة باكتشاف الأهالى وفاة أحد الأشخاص نتيجة إنهيار جزء من منزله عليه والكائن بمنطقة " دقادوس " بندر ميت غمر.

بانتقال ضباط المباحث تم عمل كردون أمنى حول العقار وبالفحص تبين أن العقار مكون من طابق واحد بمساحة "٧٠ متر " تقرييا، ملك المدعو مصطفى كمال محمد صقر 51 سنة لا يعمل، وتبين سقوط جزء من سفف حجرة النوم بمساحة "٢ متر « ١.٥ متر " على مالك المنزل حال نومه على سريره ووفاته.

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وأن المتوفى كان بقيم بمفرده ويعانى من مرض نفسى، وأنه لم يشاهده منذ يومين وحال قيام الأهالى بالدلوف لمسكنه للاطمئنان عليه فوجئوا بوفاته نتيجة سقوط جزء من سقف حجرة نومه عليه، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

جارى إستدعاء أحد أهليته لسؤاله، وبسؤال المدعو عاطف عبدالفتاح عبدالفتاح مهندس فنى بمجلس ومدينة ميت غمر، ومقيم قرية هلا دائرة مركز ميت غمر، أفاد بقدم وتهالك العقار وان الانهيار الجزئى كان نتيجة تراكم الأمطار وسوء الأحوال الجوية، وجارى تشكيل لجنة من المجلس لعمل اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٠٦٨ ٠١٤ ٢٠٢ إدارى قسم ميت غمر، وأخطرت النيابة العامة والتي انتقلت وناظرت الجثة وقررت نقله إلى مستشفى ميث غمر العام" تم النقل.