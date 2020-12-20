محلل سياسي يمني لـ"الفجر": تشكيل حكومة المناصفة نقلة نوعية لتوحيد الجهود ضد الحوثي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:08 م
المحلل السياسي اليمني وضاح اليمن عبدالقادر
المحلل السياسي اليمني وضاح اليمن عبدالقادر
الشحات غريب
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قال المحلل السياسي اليمني"وضاح اليمن عبدالقادر"، إن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مثل تفاؤل الشارع اليمني الذي صار معلقا ما بين حرب مع الانقلاب وما بين أوضاع وظروف اقتصادية هشة وانعدام للخدمات.


وأضاف وضاح في تصريحات خاصة لــ"الفجر"، بأن بالمتابع لإجراءات التشكيل بعد عام كامل من توقيع الاتفاق يدرك جيدا مرحلة المخاض العسيرة التي مرت فيها المشاورات بين القوى السياسية. 


وأكد أن وجود المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم ضمن تشكيل الحكومة سيمثل نقلة نوعية لتوحيد الصف السياسي للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي وتوحيد الجهود لاستكمال المعركة .



وأشار إلى أن الحكومة الجديدة أمامها الكثير من التحديات سواء في إعادة ترتيب مؤسسات الدولة ومعالجة الاختلالات فيها وبالذات المؤسسات الخدمية أو معالجة الاختلالات في الجهازين الأمني والعسكري وإعادة ضبط الأمن في المناطق المحررة وتفعيل المؤسسات فيها بالإضافة إلى إعادة هيكلة المجلس الاقتصادي الأعلى ومواجهة انهيار العملة الوطنية وترتيب الأوعية الإيرادية وتصدير الغاز والنفط وتفعيل الموانئ والمطارات بالتعاون مع أشقائنا في التحالف العربي ودعمهم الوديعة بنكية تساعد في استقرار العملة، بالإضافة إلى إعادة النظر في السلك الديبلوماسي وأداء السفارات والبعثات الديبلوماسية في كافة سفارة البلاد في البلدان الشقيقة والصديق، وتشكيل حالة فاعلة من الحراك السياسي والاقتصادي و الديبلوماسي بشكل متواز وفاعل.

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