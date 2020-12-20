الأهلي يكشف عن موعد عودة وليد سليمان

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:03 م
وليد سليمان
وليد سليمان
علي نبوي
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أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم ينفذ تدريبات علاج طبيعي وتأهيلي بعد شكواه من الآم في الركبة.

وأوضح أن سليمان سينضم إلى تدريبات الفريق بصورة طبيعية عقب العودة من النيجر بعد مواجهة سونيديب في دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن مروان محسن يسير بشكل جيد في البرنامج العلاجي والتأهيلي بعد شكواه من آلام في الركبة، وسوف ينتظم في التدريبات عقب العودة من النيجر.

وكان الجهاز الفني قد أعلن قائمة الفريق التي تتوجه اليوم إلى النيجر لملاقاة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا، ولم تشمل القائمة مروان محسن ووليد سليمان، اللذين يخضعان لبرنامج علاجي وتأهيلي

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