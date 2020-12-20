هاني الناظر محذرا من فيروس كورونا: "اعطوه حجمه" (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن الفيروسات تنشط خلال فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، وتنحصر خلال فصل الصيف.

وأشار "الناظر"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن مصر بها 3 سلالات من فيروس كورونا، حيث أن تحور الفيروسات أمر طبيعي، وسيضعف بعد فترة، مشددا على ضرورة الحذر من فيروس كورونا، معلقا: "إحنا مش مدينه حجمه.. فيروس كورونا عدو فتاك".

وأضاف أن ارتداء الكمامة هى خط الدفاع الأول من فيروس كورونا، معتبرا أن الكمامة أكثر أهمية من اللقاح، لافتا إلى أنه ثبت علميا أن الماء والصابون يكمنهم قتل الفيروس، مطالبا المواطنين بالامتناع عن السلام بالأيدي والتقبيل، قائلا: "إحنا في وقت الجد".

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