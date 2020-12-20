"هدوس عليكم بشغلي".. أحمد فيلو يعلن عودتة لعالم المهرجانات بعد الاعتزال

Advertisements

كشف مطرب المهرجانات أحمد فيلو، عن عودته للغناء من جديد بعد قرار الاعتزال، خلال الفترة الماضية كما وجه رسالة لكل منتقدي.





ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "أنا رجعت خلاص واصلا ملحقتش أختفي أو أغيب عنكوا عشان شغلي داير في كل حتة وتاني يوم من نزول فيديو اعتزالي".





وأضاف كنت "الترندرقم3، بمهرجان"متيحو دغري" المهم انا بوصل رسالة لكل واحد إتنطت في غيابي، هفرمك وهدوس عليك بشغلي اللي بيقهر وبيزعل ناس كتير وأول الكلام إستنوا مهرجان "اوضه وشباك".





يذكر أن مهرجان "ولاد الإيه" لفيلو قد اقترب من 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،مهرجان "ولاد الإيه" غناء فيلو - سعودي - حوده ناصر - توزيع فيلو 2020 انتاج البوب برودكشن جرافيك ديزاينر علي تيتو، سوشيال ميديا سامو الإرهابي وعلي تيتو.