صلاح في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

تمكن الدولي المصري محمد صلاح من تسجيل هدفين في فوز ليفربول على كريستال بالاس، بسبعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ثنائية محمد صلاح، جعلته يعتلي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق هدفين عن كالفيرت لوين لاعب إيفرتون وسون هيونج مين نجم توتنهام.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:





محمد صلاح، ليفربول، 13 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 11 هدفًا.

كالفيرت لوين، إيفرتون، 11 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 10 أهداف.

هاري كين، توتنهام، 9 أهداف.

باتريك بامفورد، ليدز ليونايتد، 9 أهداف.

كالوم ويلسون، نيوكاسل، 8 أهداف.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 7 أهداف.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 7 أهداف.

داني إنجز، ساوثهامبتون، 6 أهداف.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 6 أهداف.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 5 أهداف.

روبرتو فيرمينيو، ليفربول، 5 أهداف.

دييجو جوتا، ليفربول، 5 أهداف.



