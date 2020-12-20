رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
ريهام على
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قام الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الأستاذ أيمن حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، بافتتاح البوابة الخارجية لكلية الآداب، وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠١٢٢٠٢٠.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، أن البوابة الخارجية لكلية الآداب ستكون مخصصة لدخول السيارات فقط وأيضًا دخول وخروج الأفراد، على أن تكون البوابة الخارجية لكلية الهندسة مخصصة لخروج السيارات فقط وأيضًا دخول وخروج الأفراد، موجهًا أفراد الأمن بضرورة التنبيه على الطلاب ومنتسبي الجامعة باتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الطبية.

كما قام سيادته بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير الحرم الجامعي بالإضافة إلى تفقد وحدة اللياقة البدنية والتأهيل الحركي والقياسات الفسيولوجية، مشيدًا بالإنجاز الذي تم في التشطيبات المعمارية الخاصة به وشراء الأجهزة الخاصة باللياقة البدنية.
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب
رئيس جامعة الفيوم يفتتح البوابة الخارجية لكلية الآداب

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