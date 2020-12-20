حبس عاطل بتهمة قتل جاره بالمعصرة 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم الأحد، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل جاره بطلق ناري بسبب خلافات الجيرة بمنطقة المعصرة.





وتلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من الأهالي، بمنطقة عزبة الصفيح، مفاده مقتل شاب يدعي "محمود سيد"، وشهرته ورسيا، 20 سنة، ومقيم بذات المنطقة، بطلق ناري على يد جاره.





وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية والمتهم ويدعي "عمر"، 47 سنة، ومقيم بذات العنوان، بسبب خلافات الجيرة، وتطور الامر لاحقا وقام الجاني باحضار بندقية خرطوش عيار 12 ملي واطلق وابل من الأعيارة النارية صوب الضحية، واستقر أحدهم في جسده وتوفي إثر ذلك.





وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم والتحفظ على السلاح الناري المستخدم في الواقعة.



