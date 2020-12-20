المزين يعود لقيادة بني سويف عقب أيام من الإستقالة



وقال ايمن المزين فى تصريحات خاصة لـ ' الفجر الرياضى ': عدت لقيادة بنى سويف للعديد من الأسباب من أهمها ما تلقيته من اتصالات من جماهير الفريق ومجلس الإدارة واللاعبين وتمسكهم بوجودى والوقوف معى من اجل الصعود .



وعن أسباب إعلانه للاستقالة أكد ' المزين ' أنه رحيله جاء بسبب رحيل بعض اللاعبين الاساسين فى وقت صعب مع استحالة تعويض رحيلهم بجانب سوء توفيق سواء فى الاصابات التى تصيب الفريق فى مراكز صعبه وتضر لتوظيف لاعبين فى هذه المراكز مثل مشاركة محمود بكرى بمركز الظهير الأيسر وعبد الواحد عبد العزيز بمركز المساك والنقص فى مراكز مثل مشاركة طه نادى بمركز الهاف ، فلم نلعب بتشكيل ثابت حتى الان وهذا أمر صعب جداا ولكن ليس لنا خيار اخر .



وعن مواجهة اسمنت اسيوط بالجولة القادمة قال المزين : كل المباريات صعبه ويجب التركيز فيها وصعوبة فقد نقاط هذه المباراة .



وأضاف : تحدثت مع الاداره عن الفترة القادمة والمطلوب وكيفية التعامل بجانب التمسك من المجلس بتواجدي.



وتابع : عقدت جلسة مع اللاعبين واكدت لهم أن الفترة القادمة تحتاج للتركيز والاجتهاد والتعب وأننا نحمل حلم بلد ومحافظه كامله للصعود للممتاز .



واختتم بقوله : وجهت شكرى للجماهير على تمسكم بى والمطالبه بعودتى ووعدى لهم ببذل كل الجهد للفوز وتحقيق حلمهم بالصعود وطالبت الجهاز المعاون بالتركيز وقيام كل فرد فى اختصاصاته وليس هناك وقت لكى يضيع .



وخاض بنى سويف اربع مباريات نجح فى تحقيق فوز وحيد أمام سمسطا فيما خسر ثلاث مباريات أمام الشرقية للدخان وشبان قنا والمنيا .

ويحتل بنى سويف المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط فيما يحتل اسمنت اسيوط المركز الرابع عشر برصيد نقطتين .

كشف أيمن المزين المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف عن عودته لقيادة الفريق بدورى القسم الثانى وذلك عقب إعلانه فى وقت سابق الرحيل والاستقالة شفهيا عقب خسارة بنى سويف بملعبه امام المنيا بثنائية نظيفة .