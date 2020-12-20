أحمد سامى يدرس مباريات وادى دجلة قبل مواجهة الجولة الرابعة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
Advertisements
يعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى على دراسة مباراتى وادى دجلة  بالدوري أمام البنك الأهلى والمقاولون العرب تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذى يلاقيه فى الجولة الرابعة من الدورى العام بعد تأجيل مواجة الزمالك فى الجولة الثالثة بسبب مشاركة الزمالك فى دورى أبطال الفريقيا.


وأغلق الجهاز الفنى لسموحة صفحة مباراة الإتحاد السكندرى التى أقيمت  فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ليحصد سموحة أول نقطتين له فى المسابقة بعد التعادل مع غزل المحلة بالجولة الأولى للمسابقة.


ويعود فريق سموحه اليوم لإستئناف تدريباته اليوميه على ملعب النادى فى تمام السادسة من مساء اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التى منحها المدير الفنى لاعيبه عقب مباراة زعيم الثغر وذلك خوفا من تعرض اللاعبين للإجهاد المبكر  خصوصا بعد الجهد البدنى الكبير الذى بذل خلال مواجة الإتحاد السكندرى.


هذا ويخضع اسلام جمال صانع ألعاب الفريق للكشف الطبى خلال تدريبات اليوم لتحديد مدى استجابته للعلاج الذى خصع له عقب الإصابة فى العضلة الضامة، ومدى امكانيه مشاركته فى مباراة الفريق القادمة أمام وادى دجلة.


ويستمر يغاب أحمد الرفاعى الظهير الأيسر عن المباريات القادمة بسبب اصابة الركبة ، وسيقوم المدير الفنى بالإعتماد على أحمد جمال الظهير أيسر خصوصا فى ظل الإداء القوى الذى ظهر عليه اللاعب خلال مواجهة الإتحاد السكندرى الأخيرة بالدورى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سموحة الدوري المصري الممتاز احمد سامي

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ 43 دقيقة

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم العين الإماراتي

منذ 39 دقيقة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 20 ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

الأهلي يعلن قائمته المسافرة إلى النيجر استعدادا لمواجهة سونيديب

منذ أقل من ساعتين

بعد إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا.. الجهاز الفني يضم 3 لاعبين لرحلة النيجر

منذ ساعة الا ربع

باتشيكو يحسم مصيره مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

خطوة جديدة من الأهلي في ملف التعاقد مع المهاجم الجديد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

حسام حسن يهاجم أبوريدة

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

الزمالك يعلن جاهزية "زيزو" لمواجهة سموحة

أحمد سامي مرشح بقوة لخلافة حسام حسن في سموحة

تعرف على الجهاز المعاون لحمادة صدقي في سموحة

سموحه يتسلح بـ22 لاعباً لمواجهة وادى دجلة غداً فى الدورى

سموحة يخضع لتحليل "رابيد تسيت" غداً استعداداً لمواجهة حرس الحدود

سموحة يواصل تدريباته بمعسكر القاهرة ويواجه إنبى الأربعاء

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

02:27 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم العين الإماراتي

02:31 م

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

01:02 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز