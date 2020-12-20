أحمد سامى يدرس مباريات وادى دجلة قبل مواجهة الجولة الرابعة

يعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى على دراسة مباراتى وادى دجلة بالدوري أمام البنك الأهلى والمقاولون العرب تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذى يلاقيه فى الجولة الرابعة من الدورى العام بعد تأجيل مواجة الزمالك فى الجولة الثالثة بسبب مشاركة الزمالك فى دورى أبطال الفريقيا.









وأغلق الجهاز الفنى لسموحة صفحة مباراة الإتحاد السكندرى التى أقيمت فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ليحصد سموحة أول نقطتين له فى المسابقة بعد التعادل مع غزل المحلة بالجولة الأولى للمسابقة.









ويعود فريق سموحه اليوم لإستئناف تدريباته اليوميه على ملعب النادى فى تمام السادسة من مساء اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التى منحها المدير الفنى لاعيبه عقب مباراة زعيم الثغر وذلك خوفا من تعرض اللاعبين للإجهاد المبكر خصوصا بعد الجهد البدنى الكبير الذى بذل خلال مواجة الإتحاد السكندرى.









هذا ويخضع اسلام جمال صانع ألعاب الفريق للكشف الطبى خلال تدريبات اليوم لتحديد مدى استجابته للعلاج الذى خصع له عقب الإصابة فى العضلة الضامة، ومدى امكانيه مشاركته فى مباراة الفريق القادمة أمام وادى دجلة.









ويستمر يغاب أحمد الرفاعى الظهير الأيسر عن المباريات القادمة بسبب اصابة الركبة ، وسيقوم المدير الفنى بالإعتماد على أحمد جمال الظهير أيسر خصوصا فى ظل الإداء القوى الذى ظهر عليه اللاعب خلال مواجهة الإتحاد السكندرى الأخيرة بالدورى.



