علي ربيع يهنئ بيج رامي بعد لفوزه بـ"مستر أولمبيا"

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حرص الفنان علي ربيع على تهنئة لاعب كمال الأجسام بيج رامي، على فوزة ببطولة مستر أولمبيا، وذلك عبر حسابه الشخص على موقع "إنستجرام".


ونشر ربيع صورة تجمعه برامي، معلقًا "مبروك يا بيج رامي تستحقها بطوله مستر أولمبيا ودايما متألق".


بيج رامي نافس على لقب مستر أوليمبيا، وهي من أكبر وأصعب البطولات في العالم لكمال الأجسام.


بيج رامي شارك في فيلم "حملة فرعون"، والذي ضم كوكبة من نجوم رياضة الملاكمة المصريين والعالميين، حيث شارك فيه بطل الملاكمة الأمريكي مايك تايسون، هافنور يوليس، والمصارع المصري كرم جابر ورامي السبيعي "بيج رامي" بطل مصر في كمال الأجسام، بجانب أبطال العمل الفنانين عمرو سعد ومحمود عبد المغني، روبي، محمد لطفي، حمدي الميرغني، أحمد التهامي، سوزان نجم الدين ورامز أمير وأحمد فهمي.



ويُعد "حملة فرعون" أول عمل لبطل الملاكمة في مصر، ويتناول الفيلم قصة الشاب يحيى الشهير بفرعون والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير أبنه المخطوف.


علي ربيع يُعرض له في دور العرض السينمائي فيلم "الخطة العايمة" تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج معتز التوني، بطولة غادة عادل، محمد عبد الرحمن، وعمرو عبد الجليل، وتدور أحداثه حول رجل يعمل في بنك ويكون عصابة من شابين فاقدين للبصر، مخططًا لسرقة البنك الذي يعمل فيه، بمساعدة مدربة تنجح في تدريبهما على ما يجب القيام به لإتمام العملية.
علي ربيع يهنئ بيج رامي بعد لفوزه بـ"مستر أولمبيا"
علي ربيع يهنئ بيج رامي بعد لفوزه بـ"مستر أولمبيا"

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