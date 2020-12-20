شخص مصصم على النجاح.. تامر حسني يوجه رسالة لـ بيج رامي بعد فوزه بـ"مستر أولمبيا"

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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وجه الفنان تامر حسني، رسالة إلي الرياضى المصرى رامى السبيعى بعد تتويجه ببطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام أمس.



ونشر حسني؛ صورة لـ بيج رامي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "اللي فوق صورة البطل العالمي بيج رامي لما خسر في ٢٠١٧ هو فعلاً خسر بس معرفش اليأس و رجع اتمرن اكتر و عاند و اجتهد و صبر و صمم انه يروح تاني و يكسب و يبقى بطل العالم و الاول و المنتصر".



وأضاف "الصوره دي درس لكل حد حاسس احباط و لكل حد فشل قبل كدا ان الأمل موجود بس انت خليك فولاذي بجد خليك شخص مصمم على النجاح كلنا فشلنا ميت مره".


وأختتم، بس اصرارنا على تحقيق احلامنا كان اقوى من احساسنا بحزن الفشل، والله مش كلام وخلاص دي حقيقه والصوره دي درس عظيم لكل الناس مبروك يا بطل يا عالمي، طبعاً انتصارك دا شرف لكل مصري و عربي".
شخص مصصم على النجاح.. تامر حسني يوجه رسالة لـ بيج رامي بعد فوزه بـ"مستر أولمبيا"
شخص مصصم على النجاح.. تامر حسني يوجه رسالة لـ بيج رامي بعد فوزه بـ"مستر أولمبيا"

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