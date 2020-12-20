بعد إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا.. الجهاز الفني يضم 3 لاعبين لرحلة النيجر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:26 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
Advertisements
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم الثلاثي؛ سعد سمير وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري لقائمة الفريق المتجه إلى النيجر اليوم بدلا من رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة بعد تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة في الثانية ظهراً متجهة إلى النيجر؛ استعدادا لمواجهة فريق سونيديب المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الفريق الأحمر على النحو التالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري وسعد سمير.


أخبار تهمك

بعد إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا.. الجهاز الفني يضم 3 لاعبين لرحلة النيجر

منذ ساعة الا ربع

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ 43 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم العين الإماراتي

منذ 39 دقيقة

خطوة جديدة من الأهلي في ملف التعاقد مع المهاجم الجديد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

حسام حسن يهاجم أبوريدة

منذ ساعة و 9 دقيقة

باتشيكو يحسم مصيره مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

الأهلي يعلن قائمته المسافرة إلى النيجر استعدادا لمواجهة سونيديب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

02:27 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم العين الإماراتي

02:31 م

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

01:02 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز