28 فبراير .. إعادة دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام للمرافعة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاحد،اعادة الدعوى المقامة من ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور فى وسائل الإعلام،ومنعه من اجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية للمرافعة بجلسة ٢٨ فبراير المقبل

عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة

أقام الدعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وطالب بمنع ظهور مرتضي منصور علي كافة القنوات التلفزيونية أو الإذاعية وخلافه، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لقيامه بعمل مداخلات هاتفيه تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه.

واختصمت الدعوى وزير الاستثمار وآخرين، وحملت رقم ١٢٨٣ ٧٠ قضائية.

يذكر أن ذات الدائرة أصدرت حكمًا في ديسمبر الماضي تضمن رفض دعوى مقامة من المحامي طارق العوضي، لمنع طهور مرتضي منصور من الفضائيات.

ذكرت الدعوى، أن مرتضي منصور أعتاد الظهور في الإعلام، ويتطاول على البعض بالسب بألفاظ غير لائقة على شاشات التلفزيون.

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