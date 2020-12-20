لتزويره أوراق رسمية.. السجن المشدد 15 سنة لمحام بقنا

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة، بمعاقبة محام بالسجن المشدد ١٥ سنة لقيامه بتزوير مستندات رسمية والادعاء على ربة منزل بتبديد مبلغ ١٨٠ ألف جنيه.





وتعود أحداث القضية إلى يوم ٣ مايو ٢٠١٥ عندما تقدم "محمود. ع. م" محام ببلاغ لمركز شرطة قنا يتهم فيه سهام خليفه ربة منزل بتبديد مبلغ ١٨٠ ألف جنيه حصلت عليها من موكله المدعو حسين محمد أحمد من محافظة أسوان.





وتبين قيام المحامي بتزوير مستندات تثبت مديونية المتهمة وكشفت التحقيقات أن المحامي استخدم توكيلا تم الغاؤه منذ عام ٢٠٠٨ وشهد صاحب التوكيل المدعو حسين محمد احمد أنه الغى التوكيل منذ عام ٢٠٠٨ وأكد عدم وجود أي مديونية على المتهمة.



