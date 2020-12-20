معاش تكافل وكرامة 2020 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
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معاش تكافل وكرامة 2020 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط للاستعلام عن أسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة 2020، ومن هنا نقدم لكم في السطور التالية خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة:

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 
- الدخول عبر الرابط الآتي (اضغط هنا).
- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.
- انتظر قليلا حتى يتم الانتقال إلى صفحة أخرى بها البيانات.
- سوف تظهر البيانات التي الخاصة بالأسماء.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 
هناك عدة محددات وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي لابد من توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة، وتتمثل في التالي:

- لابد من الالتزام بتعليم الأطفال  حتى سن 18 بالنسبة للأسر.
- يجب ان تكون نسبة حضورهم لا تقل عن 80%.
- عدم القيد في أي من برامج الدعم او التأمينات والمعاشات.

معاش تكافل وكرامة 2020 والفئات المستحقة
- أسر المجندين أو الذين يشارك في إعالتهم سواء زوجة أو أولاد قاصرين، أو أخوته أو والديه.
- المسنين، لا بد أن يكون بلغ عمر المسن 65 عاما.
- الأطفال وخاصة من ذوي الإعاقة ، يشترط أن يكون بلغ الـ 18 عاما.
- يستحق المعاش الشخص العاجز الذي يبلغ من العمر 18 عاما ولكنه يعجز عن العمل نظرًا لظروف صحية تعرض لها أو حادثة أدت إلى عجزه عن العمل أو ما شابه ذلك.

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