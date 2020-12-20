اتحاد المهن الطبية يُرشح حسين خيري ممثلا له بمجلس صندوق المخاطر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، خلال اجتماعه الأخير، اختيار الدكتور حسين خيرى رئيس الاتحاد، نقيب الأطباء، ممثلا له لعضوية مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

وكان قد تلقى اتحاد نقابات المهن الطبية، خطابات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لترشيح ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية تفعيلا للقانون رقم 184 لسنة 2020 فيما يخص استكمال تشكيل مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، ويضم فى عضويته كل من:" وزير التعليم العالى، وزير المالية، وزير التضمن الاجتماعى، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية، أربعة من ذوى الخبرة".

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

خطوة جديدة من الأهلي في ملف التعاقد مع المهاجم الجديد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم العين الإماراتي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ ساعة الا ربع

باتشيكو يحسم مصيره مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا.. الجهاز الفني يضم 3 لاعبين لرحلة النيجر

منذ أقل من ساعة

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يعلن قائمته المسافرة إلى النيجر استعدادا لمواجهة سونيديب

منذ أقل من ساعتين

حسام حسن يهاجم أبوريدة

منذ ساعة و 13 دقيقة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

02:27 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم العين الإماراتي

02:31 م

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

01:02 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز