تأجيل دعوى نقل أموال الإخوان لخزانة الدولة لـ27 ديسمبر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، منذ قليل، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الاخوان، والتي تطلب فيها التصرف في أموال 89 ارهابيا من قيادات وعناصر جماعة الأخوان، ونقلها لخزانة الدولة، لجلسة 27 ديسمبر الجاري، لتقديم المستندات والمذكرات.

وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 ارهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وشملت الدعوى كل من ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.

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