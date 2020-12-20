النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهمين في واقعة قتل شاب بالمعادي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بسرعة ضبط واحضار، المتهمين في واقعة قتل شاب بالمعادي والقاء جثته بطره البلد بدائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات للوصول الي ملابسات الواقعة وكشفها.


كان رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، تلقى بلاغًا من أحد المواطنين، مفاده العثور على جثة ملقاة أثناء سيره بالشارع.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب مقتول ويرتدي كامل ملابسه، وتبين أنه يدعي ممدوح أمين، ويقيم بالشارع الغربي بمدينة حلوان، حاصل على ليسانس حقوق.

وتجري مباحث قسم شرطة المعادي، تحريات مكثفة وعمليات تفريغ لكاميرات المراقبة بمحيط موقع العثور على الجثة لسرعة ضبط مرتكبي الجريمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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