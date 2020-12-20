بعد انفعاله على معجب بسبب ابنته.. أحمد زاهر: "أن أكون ودكر مش شايف أن دي حاجة تضايق"





وقال زاهر خلال تكريمه في مهرجان نجم العرب إنه لا يقبل أن يقوم أي شخص بوضع يده إبنته، وأنه يلا يُمانع في التقاط الصور التذكارية له هو وابنته مع معجبينهم، ولكن لابد أن تكون بإحترام، مُضيفًا :"مش شايف إن دي حاجة تضايق الجمهور، أني أنا راجل ودكر، أنت عايز تيجي تتصور معايا أو مع بنتي يا أهلاً وسهلاً على رأسي بس باحترام".





وأوضح أحمد زاهر أنه ليس شرطًا أن ابنته فنانة أن تكون مستباحة للجميع، مُضيفًا: "لما حد يتصور مع بنتي ويحط دراعه على كتفها ده أنا أقطعها له، ولو مين حتى لو كان أبويا يعني أنت بتعمل كده مع بنتي يا بجاحتك يا أخي ده خط أحمر، ومش معنى بنتي فنانة تبقى مستباحة، والجمهور هو اللي صنعني بس دي حاجة متزعلش حد".





وفي سياق آخر، ينتظر الفنان أحمد زاهر حاليًا عرض مسلسله الجديد "لؤلؤ"، وهو بطولة مي عمر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وهو من تأليف محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام.

أكد الفنان أحمد زاهر، أنه لم ينفعل على الجمهور خلال تكريمه مؤخرًا من مهرجان "همسة"، مُشيرًا إلى أنه شغر بغضب شديد بعدما قام شخص ما قام وضع يده على كتف ابنته ملك.