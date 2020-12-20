محافظ القاهرة يتفقد خط سير المومياوات

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:17 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بجولة تفقدية لخط سير المومياوات بدءاً من ميدان التحرير مروراً بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيي السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات.

وتابع محافظ القاهرة أعمال رفع كفاءة الطرق من أرصفة ورصف وإنارة وتقليم أشجار والعناية بالمسطحات الخضراء، مع ازالة كافة التشوهات الموجودة على الأسوار وإعادة طلاءها بلون موحد بما يتناسق مع روح ميدان التحرير .

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