رابط فعال لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين بالاسم والرقم القومي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
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ننشر لكم رابط فعال لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين بالاسم والرقم القومي للحصول على دعم السلع والخبز، حيث يشغل إضافة المواليد عدد اكبر من الناس ويبحثون عن طريقة ورابط فعال لسهولة إضافة المواليد الجدد، ومن جهتها تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير معيشة مستقلة للمواطنين دون أي معاناة. 

رابط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
ومن هنا نعرض لكم رابط إضافة المواليد الجدد وطريقة إضافة المواليد بالاسم والرقم القومي عبر موقع دعم مصر من خلال التالي:

- لتسجيل إضافة مواليد جدد الدخول على موقع دعم مصر وزارة التموين (اضغط هنا).
- الضغط على الصفحة الرئيسية.
- اختيار اضافة المواليد
- ادخال الاسم.
- ادخل الرقم القومي.
- الضغط على حفظ.

موعد إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن من يتم إضافته خلال هذه الفترة من المواليد الجدد هم أبناء تكافل وكرامة والفئات الأكثر استحقاقاً وبداية العام الميلادي الجديد يتم صرف باقي المواليد بعد توفير تلك الميزانية وعلى المواطنين الانتظار.

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