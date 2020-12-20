سان جيرمان يخسر نيمار وإيكاردي ضد ليل

أعلن الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة ليل المقرر لها، مساء اليوم الأحد، في الجولة 16 من الدوري الفرنسي.









وشهدت اختيارات توخيل، غياب كل من: خوان بيرنات، وعبدو ديالو، وماورو إيكاردي، ونيمار دا سيلفا، ودانيلو بيريرا، وبابلو سارابيا.









وجاءت قائمة باريس للمباراة، كالآتي:





باكر، داجبا، دي ماريا، دراكسلر، فاديجا، فلورينزي، جايا، أندير هيريرا، كين، كيرير، كيمبيمبي، كورزاوا، لوتيليه، ريكو، ماركينيوس، مبابي، نافاس، باريديس، بيمبيلي، رافينيا، رويز، فيراتي.



