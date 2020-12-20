سان جيرمان يخسر نيمار وإيكاردي ضد ليل

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
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أعلن الألماني توماس توخيل، مدرب  باريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة ليل المقرر لها، مساء اليوم الأحد، في الجولة 16 من الدوري الفرنسي.


وشهدت اختيارات توخيل، غياب كل من: خوان بيرنات، وعبدو ديالو، وماورو إيكاردي، ونيمار دا سيلفا، ودانيلو بيريرا، وبابلو سارابيا.


وجاءت قائمة باريس للمباراة، كالآتي:

باكر، داجبا، دي ماريا، دراكسلر، فاديجا، فلورينزي، جايا، أندير هيريرا، كين، كيرير، كيمبيمبي، كورزاوا، لوتيليه، ريكو، ماركينيوس، مبابي، نافاس، باريديس، بيمبيلي، رافينيا، رويز، فيراتي.

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