رفض استشكال مجدي يعقوب وتأييد حكم سجنه المؤبد بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحممة عابدين برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، برفض استشكال رجل الأعمال مجدى يعقوب وتأييد حكم سجنه بالمؤبد بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه.





وحضر المتهم الى المحكمة وسط حراسة مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام، وفور الحكم عليه تم ترحيله إلى السجن مرة أخرى.



صدر القرار بعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، وحضور عبد الحليم السعيد ممثل النيابة العامة.



وتعود أحداث القضية إلى عام 2006، عندما تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التى قررت احالتهم لمحكمة الجنايات.



وجاء فى أمر الاحالة، أن المتهمين استولوا على مليار جنيه منهم رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف مالك مجموعة مؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة والمتهم الثانى "متوفى" رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا اضرا عمدا بأموال جهة عمله أنفة البيان بلغت قيمته مليار وثلاثمائة جنيه بأن قام المتهمين، بصرف المبالغ أنفة البيان إلى المتهم الثالث رجل الأعمال مجدى يعقوب بالتجاوز عن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة له وبالمخالفة لتعليمات بنك القاهرة.



وعلى الرغم من عدم قيام المذكور بسداد التجاوزات القائمة فى حسابات شركته مما أدى إلى عدم التزام العميل بسداد الأقساط الشهرية المستحقة فى حساباته ووجود عجز فى الضمانات المقدمة منه والموجودة تحت يد البنك مما ترتب عليه ضياع المبلغ أنف البيان والذى يمثل قيمة المديونية المستحقة على شركته.