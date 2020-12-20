منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020.. خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين

منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020، نوفر لكم متابعينا الكرام رابط فعال للاستعلام عن أسماء المقبولين من منحة العمالة غير المنتظمة، حيث ازداد البحث في الأونة الأخيرة عن تفاصيل المنحة المقدمة من جانب وزارةا لقوى العاملة لشريحة المواطنين من العمالة اليومية الذين ترتب عليهم آثار سلبية عقب انتشار فيروس كوفيد19.





منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020

أكدت وزارة القوى العاملة أن منافذ صرف منحة الـ500 جنيه تكون في مكاتب البريد، أو يمكن صرفها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك عقب أن يستقبل جميع المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة رسالة عبر هاتفهم الجوال المسجل لكل مستفيد.





أسماء المقبولين في منحة العمالة غير المنتظمة

للاستعلام عن أسماء المقبولين في منحة الـ500 جنيه يتم اتباع الخطوات التالية:





- زيارة موقع وزارة القوي العاملة (اضغط هنا).

- اختيار أيقونة منحة العمالة الغير منتظمة 2020

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة الاسم رباعي.

- اختيار “الدفعة الرابعة”، ومن ثم المحافظة.

- الضغط على أيقونة استعلم.



