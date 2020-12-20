منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020.. خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:56 م
منحة العمالة غير المنتظمة 2020
منحة العمالة غير المنتظمة 2020
Advertisements
منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020، نوفر لكم متابعينا الكرام رابط فعال للاستعلام عن أسماء المقبولين من منحة العمالة غير المنتظمة، حيث ازداد البحث في الأونة الأخيرة عن تفاصيل المنحة المقدمة من جانب وزارةا لقوى العاملة لشريحة المواطنين من العمالة اليومية الذين ترتب عليهم آثار سلبية عقب انتشار فيروس كوفيد19.

منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020
أكدت وزارة القوى العاملة أن منافذ صرف منحة الـ500 جنيه تكون في مكاتب البريد، أو يمكن صرفها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك عقب أن يستقبل جميع المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة رسالة عبر هاتفهم الجوال المسجل لكل مستفيد.

أسماء المقبولين في منحة العمالة غير المنتظمة
للاستعلام عن أسماء المقبولين في منحة الـ500 جنيه يتم اتباع الخطوات التالية:

- زيارة موقع وزارة القوي العاملة (اضغط هنا).
- اختيار أيقونة منحة العمالة الغير منتظمة 2020
- كتابة الرقم القومي.
- كتابة الاسم رباعي.
- اختيار “الدفعة الرابعة”، ومن ثم المحافظة.
- الضغط على أيقونة استعلم.

وخصصت وزارة القوى العاملة رقم موحد (خط ساخن) لاستقبال استفسارات جميع المواطنين على الرقم 142، وتلقي شكاوى المواطنين فيما يخص استحقاق منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة شهر ديسمبر منحة ال500 جنيه للعمالة اليومية.

أخبار تهمك

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

حسام حسن يهاجم أبوريدة

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ ساعتين و 28 دقيقة

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

منذ ساعة و نصف

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي السابق: لم تعد علاقتي بـ"صلاح" كما كانت في السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ ساعتين و 32 دقيقة

صلاح يًثير الجدل حول مستقبله مع ليفربول

منذ ساعة

خطوة جديدة من الأهلي في ملف التعاقد مع المهاجم الجديد

منذ ساعة و نصف

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 18 ساعة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 19 ساعة

باتشيكو يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعة

الأهلي يعلن قائمته المسافرة إلى النيجر استعدادا لمواجهة سونيديب

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

01:02 م

باتشيكو يحسم مصيره مع الزمالك

01:31 م

خطوة جديدة من الأهلي في ملف التعاقد مع المهاجم الجديد

01:02 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز