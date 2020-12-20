مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.38% بختام تعاملات اليوم
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:55 م
نيفين سمير
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انهي سوق البحرين تداولات اليوم الأحد، علي ارتفاع وذلك بالتزامن مع نمو 5 أسهم، أبرزها البنك الأهلي المتحد-البحرين،المرتفع بنسبة 0.38 % ، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.29 %، بما يُعادل 4.29 نقطة، ليصل إلى مستوى 1497.70 نقطة، مُقابل 1493.41 نقطة في الجلسة الماضية يوم الثلاثاء الماضي وشهدت البورصة تداول 3.63 مليون سهم، بقيمة 876.14 ألف دينار بحريني..
وعطلت بورصة البحرين أعمالها يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بمناسبة العيد الوطني للمملكة.
وصعدت قطاعات الخدمات بنسبة 0.5 بالمائة، والبنوك التُجارية بنسبة 0.37 بالمائة، والاستثمار بنسبة 0.04 بالمائة، بينما استقر دون تغيير في تداولاته قطاع الصناعة.
وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً استيراد الاستثمارية بنسبة 3.45 بالمائة، وبنك البحرين والكويت بنسبة 0.86 بالمائة، والبحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 0.84 بالمائة، وبنك البحرين الوطني بنسبة 0.16 بالمائة.
وعلى الجانب الآخر، تراجع وحيداً سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.32 بالمائة.
وكان السهم الأكثر تداولاً على مستوى أحجام التداولات مجموعة جي إف إتش المالية، المُدرجة في سوق دبي المالي وفي بورصة الكويت بعد تداول 1.56 مليون سهم
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