الأنبا ويصا يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بأمريكا

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ترأس الحبر الجليل الأنبا ويصا مطران البلينا القداس الألهى من كنيسة العذراء مريم والأنبا توماس السائح بجاردنر بوسطن _ امريكا.











و فى سياق منفصل قامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتشديد إجراءاتها الأحترازية بكنائس القاهرة والإسكندرية اعتبارًا من يوم الاثنين ٧ ديسمبر ٢٠٢٠ ولمدة شهر وهى كالآتى: تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الخدمية مع تعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة.













بالأضافة إلى تعليق سهرات شهر كيهك تمامًا، والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهراتٍ المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية، وإقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن.









وقررت الكنيسة إيضا إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع مع أقتصار الافتقاد على الاتصال التليفوني، مع السماح بإتمام سري المعمودية والميرون بحضور أسرة المعمد فقط (٤ أفراد).









وتستمر الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بنسبة حضور ٢٥ ٪ ويلتزم الآباء الكهنة الموقرين والشمامسة وجميع أفرد الشعب باتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة.











أما بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر الأب المطران أو الأسقف كلٌ في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية.