بعد تفشيها في بريطانيا.. ماذا قالت الصحة العالمية عن سلالة كورونا الجديدة؟

Advertisements



تسببت سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا، في مخاوف عالمية، حيث ظهرت في ثلاث بلدان أخرى، ما دفع منظمة الصحة العالمية، لسرعة التواصل معهم وتقديم كافة المعطيات المتوفرة.



ويرصد "الفجر"، تعليق منظمة الصحة العالمية عن تفشي سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا.



سلالة كورونا جديدة في بريطانيا

ظهرت سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا، والتي يمكن أن تكون معدية بنسبة 70 ٪ أكثر من المعتاد، لذلك يجب على السكان توخي الحذر بشكل أكثر.



ولاحظت السلطات البريطانية، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن خطر هذه السلالة أكبر، من حيث الوفيات أو العلاج في المستشفى.



خروج كورونا عن السيطرة

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة.



قيود جديدة في بريطانيا

كما قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، إعادة فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنكلترا اعتبارًا من الأحد، ما يعني عدم إمكانية اجتماع العائلات خلال عيد الميلاد، في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات المنسوب إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.



وقال جونسون في خطاب متلفز إن الحكومة ستعيد "فرض الحجر المنزلي اعتبارا من الأحد في لندن وجنوب شرق إنجلترا".



تعليق الصحة العالمية

وفيما يخص تعليق منظمة الصحة العالمية، أكدت رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها فى بريطانيا مؤخرًا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا.



وذكرت المنظمة، أن السلطات البريطانية، تواصل تقديم كل المعطيات المتوفرة لديها، حول النوع الجديد من كوفيد-19، بما في ذلك نتائج التحليل والبحث المستمر.



وأضافت المنظمة، في تغريدة على تويتر: "سنواصل إطلاع وإبلاغ، الدول الأعضاء والجمهور بالمعلومات الجديدة، عند حصولنا على المزيد عن خصائص هذا النوع من الفيروسات وعن أي عواقب قد تسفر عن ظهوره".



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.