محافظ الفيوم: بدء أعمال تبطين بحر الجرجبة بإطسا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن بدء أعمال تبطين بحر الجرجبة بمركز اطسا، في إطار خطة مديرية الري والموارد المائية لتأهيل وتبطين الترع والمجارى المائية بمختلف أنحاء المحافظة.

وأضاف أن أعمال تأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية يهدف إلى الحفاظ على مياه الري وتقليل الهادر منها، لضمان وصولها إلى الأراضي الزراعية الواقعة بالنهايات، حفاظًا على الرقعة الزراعية من التبوير، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير الخدمات اللازمة للفلاحين، من أسمدة ومبيدات وبذور، فضلًا عن أعمال تطهير الترع والمصارف بصفة دورية بمختلف أنحاء المحافظة.

ومن جهته، أوضح المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري بالفيوم، أن أعمال تأهيل بحر الجرجبة تتم على مرحلتين، الأولى منها بداية من الفم حتى الكيلو 6.950 بطول 6.950 كيلو متر تخدم 3981 فدان، فيما تبدأ المرحلة الثانية من الكيلو 6.950 حتى الكيلو 12.950 بطول 6 كيلومترات تخدم 3590 فدان، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل 6531 مترًا من الترع والأبحر بمختلف أنحاء المحافظة.

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