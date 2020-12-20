ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.35% في ختام جلسة الأحد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:50 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.35% رابحاً 8.95 نقطة ليغلق عند مستوى 2559.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 222.5 مليون سهم محققة ما قيمته 228.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3457 صفقة لعدد 30 سهماً.


 وصعد قطاعي العقارات والاستثمار والخدمات المالية بسوق دبي المالي ، بنسبة 1.43%، 1.16%، على التوالي، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.31%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.20%، يليه قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%.

وقفز 16 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 4.57%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.61%، فيما تراجعت 8 أسهم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.04%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 1.36%، فيما تصدر سهم شركة داماك العقارية دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 35.8 مليون ورقة بقيمة 59.9 مليون درهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ ساعتين و 29 دقيقة

صلاح يًثير الجدل حول مستقبله مع ليفربول

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يحسم مصيره مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

حسام حسن يهاجم أبوريدة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يعلن قائمته المسافرة إلى النيجر استعدادا لمواجهة سونيديب

منذ ساعة و 11 دقيقة

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 19 ساعة

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق: لم تعد علاقتي بـ"صلاح" كما كانت في السابق

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 18 ساعة

خطوة جديدة من الأهلي في ملف التعاقد مع المهاجم الجديد

منذ ساعة و 26 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.02% في ختام جلسة الأحد

بنهاية أولي جلسات الأسبوع .. ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي 0.17%

مؤشر سوق دبي المالي يصعد 1.8% مع بداية التعاملات

مؤشر سوق دبي المالي يقفز 1.8% في ختام تعاملات اليوم

مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.35% في ختام التعاملات

ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.38% خلال التعاملات الصباحية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

01:02 م

باتشيكو يحسم مصيره مع الزمالك

01:31 م

خطوة جديدة من الأهلي في ملف التعاقد مع المهاجم الجديد

01:02 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز