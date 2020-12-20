ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.35% في ختام جلسة الأحد
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:50 م
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.35% رابحاً 8.95 نقطة ليغلق عند مستوى 2559.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 222.5 مليون سهم محققة ما قيمته 228.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3457 صفقة لعدد 30 سهماً.
وصعد قطاعي العقارات والاستثمار والخدمات المالية بسوق دبي المالي ، بنسبة 1.43%، 1.16%، على التوالي، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.31%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.20%، يليه قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%.
وقفز 16 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 4.57%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.61%، فيما تراجعت 8 أسهم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.04%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 1.36%، فيما تصدر سهم شركة داماك العقارية دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 35.8 مليون ورقة بقيمة 59.9 مليون درهم.
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