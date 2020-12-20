ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.35% في ختام جلسة الأحد

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.35% رابحاً 8.95 نقطة ليغلق عند مستوى 2559.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 222.5 مليون سهم محققة ما قيمته 228.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3457 صفقة لعدد 30 سهماً.









وصعد قطاعي العقارات والاستثمار والخدمات المالية بسوق دبي المالي ، بنسبة 1.43%، 1.16%، على التوالي، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.31%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.20%، يليه قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%.



