محمد مصطفى: "هاريس" هي الرئيس القادم لـ أمريكا وخلال عامين (فيديو)

قال محمد مصطفى، رئيس القسم الدبلوماسي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أوروبا تعيش حالة من الانقسام حاليا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعود إلى بدايتها، حيث تشهد صراعا يبدو أنه سياسي بين معسكرين لكل منها أيدلوجية مختلفة، وإنما هو في جوهره صراع عرقي بامتياز.





وأشار "مصطفى"، خلال حواره ببرنامج "وطني الأكبر" المذاع عبر القناة المصرية، إلى أن التعايش السلمي بين الأعراق المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية انتهى، وقد تكون هذه هي بداية النهاية للولايات المتحدة، مضيفا أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لم يفرض العنصرية.



