حزب المصريين يوفر أجهزة قياس درجة حرارة للمواطنين للوقاية من كورونا برأس غارب

حزب المصريين يوفر أجهزة قياس درجة حرارة للمواطنين للوقاية من كورونا برأس غارب
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:50 م
محمد طه
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اتخذت أمانة حزب المصريين برأس غارب، مجموعة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار الفيروس، لمساندة ومساعدة الدولة في تنفيذًا خطها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19.
واتخذت الأمانة -بتوجيهات من لجنة الصحة- جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تحد من انتشار الفيروس حفاظًا على سلامة المواطنين بالمدينة والذي يسهم بدوره في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
وقال محمد جمال عبد القادر الأمين العام لحزب المصريين برأس غارب أنه تم توفير أجهزة قياس درجة حرارة ديجتل وتم قياس درجة الحرارة للمواطنين بالشوارع وموقف الموصلات الاجرة والاتوبيس، وتوفير العناية الطبية لمن يحتاج ذلك بقدر المستطاع، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير، حيث تم توفير مطهرات وكمامات والقفازات للجمهور، ولوحات ارشادية للتعريف بالفيروس وسبل الوقاية منه مجانا.
واتخذت الأمانة -بتوجيهات من لجنة الصحة- جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تحد من انتشار الفيروس حفاظًا على سلامة المواطنين بالمدينة والذي يسهم بدوره في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
وقال محمد جمال عبد القادر الأمين العام لحزب المصريين برأس غارب أنه تم توفير أجهزة قياس درجة حرارة ديجتل وتم قياس درجة الحرارة للمواطنين بالشوارع وموقف الموصلات الاجرة والاتوبيس، وتوفير العناية الطبية لمن يحتاج ذلك بقدر المستطاع، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير، حيث تم توفير مطهرات وكمامات والقفازات للجمهور، ولوحات ارشادية للتعريف بالفيروس وسبل الوقاية منه مجانا.