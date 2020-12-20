حزب المصريين يوفر أجهزة قياس درجة حرارة للمواطنين للوقاية من كورونا برأس غارب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
محمد طه
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اتخذت أمانة حزب المصريين برأس غارب، مجموعة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار الفيروس، لمساندة ومساعدة الدولة في تنفيذًا خطها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19.

واتخذت الأمانة -بتوجيهات من لجنة الصحة- جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تحد من انتشار الفيروس حفاظًا على سلامة المواطنين بالمدينة والذي يسهم بدوره في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

وقال محمد جمال عبد القادر الأمين العام لحزب المصريين برأس غارب أنه تم توفير أجهزة قياس درجة حرارة ديجتل وتم قياس درجة الحرارة للمواطنين بالشوارع وموقف الموصلات الاجرة والاتوبيس، وتوفير العناية الطبية لمن يحتاج ذلك بقدر المستطاع، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير، حيث تم توفير مطهرات وكمامات والقفازات للجمهور، ولوحات ارشادية للتعريف بالفيروس وسبل الوقاية منه مجانا.
حزب المصريين يوفر أجهزة قياس درجة حرارة للمواطنين للوقاية من كورونا برأس غارب
حزب المصريين يوفر أجهزة قياس درجة حرارة للمواطنين للوقاية من كورونا برأس غارب
حزب المصريين يوفر أجهزة قياس درجة حرارة للمواطنين للوقاية من كورونا برأس غارب
حزب المصريين يوفر أجهزة قياس درجة حرارة للمواطنين للوقاية من كورونا برأس غارب

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